2019-01-21T11:47:33+03:00
Происшествия

Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии: погибли 13 человек

Причиной аварии, вероятнее всего, стал отказ тормозной системы транспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Боливии13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в БоливииФото: REUTERS
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Страшная авария произошла в Боливии на участке трассы между городами Тариха и Потоси. В минувшее воскресенье, 20 января, там перевернулся и слетел в пропасть автобус.

Высота обрыва составляет примерно 130 метров, а потому в ДТП очень много погибших - 13 человек. Также известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Известно, что среди жертв аварии числятся игроки футбольной команды "Сиклес Клуб Лавалье", которые направлялись на турнир. Им было от 19 до 24 лет - всего четыре человека. Еще шестеро спортсменов получили серьезные травмы, их доставили в больницу.

Между тем, согласно данным газеты Clarin, вероятной причиной аварии является отказ тормозной системы автобуса.

Сайт kp.ru писал о том. что похожий инцидент произошел в конце 2018 года в Перу. Тогда в пропасть упал автобус, перевозивший юношескую футбольную команду. Жертвами аварии стали семь человек, 18 пострадали. Причинами аварии назвали плохую погоду и потерю управления над транспортом.

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