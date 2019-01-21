Экс-глава Nissan попросил суд Японии отпустить его под залог

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-21T11:48:19+03:00

Карлос Гон также пообещал сдать все свои паспорта и предложил отслеживать его перемещения с помощью браслета

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Обвиняемый в сокрытии доходов бывший руководитель автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон пообещал суду не покидать Японию в случае удовлетворения его прошения об освобождении под залог, сообщает Reuters.

Обвиняемый также предложил суду отслеживать его перемещения с помощью браслета, и согласился сдать свои паспорта. Гон обещал, что оплатит услуги сотрудников частных охранных предприятий, которые будут за ним следить. Подсудимый согласен предоставить более высокую сумму залога после того, как суд отклонил предыдущее прошение.

В пятницу, 18 января, адвокаты Гона в третий раз за неделю подали прошение об освобождении под залог. Слушание по этому делу рассмотрит Токийский окружной суд 21 января вечером.

- Я остаюсь под стражей в пенитенциарном учреждении в течение 64 дней с тех пор, как меня задержали. Пока суд рассматривает мою заявку на освобождение под залог, я хочу подчеркнуть, что я буду находиться в Японии и буду соблюдать любые условия освобождения под залог, которые суд посчитает оправданными, - указал обвиняемый в своем заявлении.

Напомним, что Карлоса Гона и его коллегу Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года по подозрению в занижении сведений о доходах с целью уклонения от уплаты налогов, а позже обвинили еще и в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan. Сами бизнесмены свою причастность к совершению преступлений отрицают.

Более того, сайт kp.ru писал о том, что, по словам супруги Гона, на ее мужа постоянно оказывается давление. Так, экс-главу альянса якобы содержат в неотапливаемой тюремной камере и допрашивают по несколько часов в день.