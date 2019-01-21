Транзитных пассажиров могут выпускать из «стерильных» зон без виз

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-21T12:21:27+03:00

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Транзитным пассажирам могут позволить покидать «стерильные» зоны аэропортов в тех случаях, если их рейс задерживается на длительное время. Отсутствие визы не станет помехой, даже без специального разрешения можно будет находиться вне пунктов пропуска аэропортов.

С таким предложением Федеральная служба безопасности обратилась в Минтранс. В качестве объяснения в ФСБ указывают на малое количество номеров в чистых зонах воздушных гаваней. А в случае форс-мажорных обстоятельств их может на всех не хватить. Удобнее было бы разрешить безвизовый режим для пассажиров, делающих плановую пересадку в аэропорту, считают эксперты.

Летом 2018 года правительство обязало авиакомпании, которые задерживают рейсы, размещать пассажиров в отелях. Днем номер должны получить люди, которые ждут рейс более 8 часов, ночью – более 6 часов. К тому же все, кто летит стыковочными рейсами и ждет следующего отправления более суток, могут самостоятельно снять номер в отелях, которые появились на территории пунктов пропусков.

Пока воспользоваться зоной отдыха можно только в терминале D московского аэропорта Шереметьево, там действует капсульный отель GettSleep на 36 мест, в терминале E — GoSleep на 12 мест и «Воздушный экспресс» на 46 номеров.

Еще один отель в данном аэропорту появится в новом терминале С, во Внуково открытие дополнительных отелей запланировано на конец 2019 года. В Домодедово отдельных гостиниц пока не планируется.

Если инициатива будет одобрена, то транзитным пассажирам разрешат размещаться в отелях, которые находятся в непосредственной близости от аэропорта и воздушного пункта пропуска через российскую границу. Это повысит комфорт путешественников и привлечет туристов в Россию, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru разобрался, что такое капсульный отель и как им воспользоваться. Внутри можно не только самому разместиться, но и посмотреть телевизор — и все это за небольшую плату. А как в реальности выглядит этот отель? Едем в аэропорт и смотрим. Расположен он на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge.