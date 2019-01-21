2019-01-21T12:21:27+03:00
Общество

Транзитных пассажиров могут выпускать из «стерильных» зон без виз

С таким предложением ФСБ обратилась в Минтранс
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Транзитных пассажиров предлагают выпускать из "стерильных" зон аэрпортовТранзитных пассажиров предлагают выпускать из "стерильных" зон аэрпортовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Транзитным пассажирам могут позволить покидать «стерильные» зоны аэропортов в тех случаях, если их рейс задерживается на длительное время. Отсутствие визы не станет помехой, даже без специального разрешения можно будет находиться вне пунктов пропуска аэропортов.

С таким предложением Федеральная служба безопасности обратилась в Минтранс. В качестве объяснения в ФСБ указывают на малое количество номеров в чистых зонах воздушных гаваней. А в случае форс-мажорных обстоятельств их может на всех не хватить. Удобнее было бы разрешить безвизовый режим для пассажиров, делающих плановую пересадку в аэропорту, считают эксперты.

Летом 2018 года правительство обязало авиакомпании, которые задерживают рейсы, размещать пассажиров в отелях. Днем номер должны получить люди, которые ждут рейс более 8 часов, ночью – более 6 часов. К тому же все, кто летит стыковочными рейсами и ждет следующего отправления более суток, могут самостоятельно снять номер в отелях, которые появились на территории пунктов пропусков.

Пока воспользоваться зоной отдыха можно только в терминале D московского аэропорта Шереметьево, там действует капсульный отель GettSleep на 36 мест, в терминале E — GoSleep на 12 мест и «Воздушный экспресс» на 46 номеров.

Еще один отель в данном аэропорту появится в новом терминале С, во Внуково открытие дополнительных отелей запланировано на конец 2019 года. В Домодедово отдельных гостиниц пока не планируется.

Если инициатива будет одобрена, то транзитным пассажирам разрешат размещаться в отелях, которые находятся в непосредственной близости от аэропорта и воздушного пункта пропуска через российскую границу. Это повысит комфорт путешественников и привлечет туристов в Россию, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru разобрался, что такое капсульный отель и как им воспользоваться. Внутри можно не только самому разместиться, но и посмотреть телевизор — и все это за небольшую плату. А как в реальности выглядит этот отель? Едем в аэропорт и смотрим. Расположен он на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах
Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»
СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии
В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце
Мединский: доступ в интернет будет осуществляться по паспорту еще при нашей с вами жизни
В Генпрокуратуре отметили отсутствие доказательств причастности россиян к крушению MH17
Конгресс США провалился в попытках "продвижения демократии" в России
Роскомнадзор возбудил административные дела на Twitter и Facebook
Филарет признал, что "новая" церковь Украины поддерживает связь с СБУ
В Триполи журналисты провели акцию протеста после гибели оператора Associated Press
Малая авиация просит 10,36 млрд рублей на развитие
Россиянка погибла во время дайвинга на Мальдивах
Рубль укрепился к доллару в начале торгов
В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства
В России выпущено более 50 миллионов карт «Мир»
Трое военных российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР
Задержали начальника охраны концерта, на котором убили мэра Гданьска
Экс-глава Nissan попросил суд Японии отпустить его под залог
Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии: погибли 13 человек
Россиян предлагают штрафовать за использование карт, где не указан Крым
Китай призвал Сирию и Израиль воздержаться от обострения конфликта
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
Суточную норму потребления соли предлагают снизить до 5 граммов