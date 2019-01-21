В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-21T12:32:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Египте археологи обнаружили шесть гробниц эпохи Древнего царства. Находку сделали участники археологической экспедиции университета Бирмингема на юге страны.

Как сообщили в Министерстве по делам древностей Египта, древние захоронения относятся к периоду с середины XXIII по середину XXI века до нашей эры. При этом все шесть гробниц различаются по размеру и убранству. Кроме того одно из помещений оказалось разграбленным. Ученые предположили, что гробницу обнаружили вандалы и похитили из нее все ценное еще порядка ста лет назад. Однако главный вход сохранился целым, что позволило археологам войти в помещение и изучить его. Однако воры разбили заднюю дверь и повредили некоторые древние ценности, передает телеканал «360».

Тем не менее, в других гробницах специалистам удалось обнаружить множество древних артефактов. Например, элементы погребальной маски, амулет, останки керамических изделий. Все они были отправлены для изучения в музей в Асуане, пишет сайт телеканала «Звезда».