2019-01-21T12:32:58+03:00
Наука

В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства

Археологи нашли шесть захоронений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Египте найдены гробницы возрастом 4,5 тысячи летВ Египте найдены гробницы возрастом 4,5 тысячи летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Египте археологи обнаружили шесть гробниц эпохи Древнего царства. Находку сделали участники археологической экспедиции университета Бирмингема на юге страны.

Как сообщили в Министерстве по делам древностей Египта, древние захоронения относятся к периоду с середины XXIII по середину XXI века до нашей эры. При этом все шесть гробниц различаются по размеру и убранству. Кроме того одно из помещений оказалось разграбленным. Ученые предположили, что гробницу обнаружили вандалы и похитили из нее все ценное еще порядка ста лет назад. Однако главный вход сохранился целым, что позволило археологам войти в помещение и изучить его. Однако воры разбили заднюю дверь и повредили некоторые древние ценности, передает телеканал «360».

Тем не менее, в других гробницах специалистам удалось обнаружить множество древних артефактов. Например, элементы погребальной маски, амулет, останки керамических изделий. Все они были отправлены для изучения в музей в Асуане, пишет сайт телеканала «Звезда».

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