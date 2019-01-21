Рубль укрепился к доллару в начале торгов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-21T12:40:29+03:00

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Рубль немного укрепился по отношению к доллару в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник, 21 января. Евро же продолжает прибавлять в стоимости.

Так, по итогам первой минуты торгов курс американской валюты составлял 66,24 рубля, что на 3,5 копейки меньше уровня предыдущего закрытия. Евро же подрос на 5,75 копейки - до 75,3475 рубля. В целом бивалютная корзина прибавила в стоимости 0,7 копейки и достигла отметки в 70,34 рубля.

Если сравнивать с официальными курсами ЦБ, то на торгах доллар оценивается на 9,09 копейки ниже установленного уровня, а евро - на 23,66 копейки.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что такие небольшие изменения связаны с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках.

Сайт kp.ru писал о том, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE Futures прибавили в стоимости всего 0,40%, а февральские фьючерсы на смесь WTI подорожали на 0,46%