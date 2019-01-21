Малая авиация просит 10,36 млрд рублей на развитие

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-21T12:46:05+03:00

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Чтобы малая авиация продолжала жить и развиваться нужны средства. Владельцы легких самолетов и вертолетов предложили Минтрансу рассмотреть проект, который позволит выделить на развитие отрасли сумму в 10,36 млрд рублей. Средства позволят увеличить число рабочих мест в секторе более чем вдвое, а также значительно снизить количество авиапроисшествий. В ведомстве подтвердили, что проект уже у них, но пока принимать какое-либо решение не готовы.

В проекте указаны не только требующиеся вложения, но и доходы, которые получит государство от работы малой авиации, они должны составить более 12 млрд рублей.

Россия сегодня отстает по уровню развития малой авиации в расчете на объем ВВП отстает в 3,5 раза от европейских стран и в 4,5 раза от США. Финансовые дотации со стороны государства помогут оздоровить отрасль, наладить работу и привлечь инвесторов.

Если все пойдет по плану, то к 2025 году выручка малой авиации увеличится 19,4 до 44,5 млрд рублей, а количество рабочих мест — с 10,3 до 21 тыс., воздушных судов — с 3,3 тыс. до 8 тыс. Будет решена и еще одна важная задача – снижение аварийности. Сейчас на каждые 100 тысяч часов полета приходится 18,2 аварии, этот показатель должен упасть до 8,1, пишет газета «Известия».

Летом 2018 года Владимир Путин высказался за то, что малую авиацию нужно поддерживать и развивать.