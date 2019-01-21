Филарет признал, что "новая" церковь Украины поддерживает связь с СБУ
Глава неканонического Киевского патриархата, лидер раскольников Филарет (Денисенко) признал, что так называемая "новая" украинская церковь поддерживает контакты со спецслужбами.
"Общаемся. Но ничего не согласовываем", - сказал священнослужитель в интервью сайте телеканала ТСН.
При этом он подчеркнул, что между КГБ (Комитет Государственной безопасности СССР) и Службой безопасности Украины есть "колоссальная разница". Так, раньше религиозные структуры якобы не могли ничего делать без разрешения спецслужб, а сейчас церковники вольны делать все, что считают нужным, даже если СБУ это и не нравится.
Напомним, что Филарет возглавил неканонический Киевский патриарх сразу после снятия с него анафемы и создания в стране так называемой "независимой Православной церкви Украины".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее раскольник предложил отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую Лавры у канонической УПЦ. В этом Филарету может помочь принятый недавно закон о смене юрисдикции религиозных общин.