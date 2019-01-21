Филарет признал, что "новая" церковь Украины поддерживает связь с СБУ

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-21T13:00:52+03:00

При этом, по словам раскольника, религиозная структура может не советоваться со спецслужбами и делать даже то, что им не нравится

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Глава неканонического Киевского патриархата, лидер раскольников Филарет (Денисенко) признал, что так называемая "новая" украинская церковь поддерживает контакты со спецслужбами.

"Общаемся. Но ничего не согласовываем", - сказал священнослужитель в интервью сайте телеканала ТСН.

При этом он подчеркнул, что между КГБ (Комитет Государственной безопасности СССР) и Службой безопасности Украины есть "колоссальная разница". Так, раньше религиозные структуры якобы не могли ничего делать без разрешения спецслужб, а сейчас церковники вольны делать все, что считают нужным, даже если СБУ это и не нравится.

Напомним, что Филарет возглавил неканонический Киевский патриарх сразу после снятия с него анафемы и создания в стране так называемой "независимой Православной церкви Украины".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее раскольник предложил отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую Лавры у канонической УПЦ. В этом Филарету может помочь принятый недавно закон о смене юрисдикции религиозных общин.