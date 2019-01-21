В Генпрокуратуре отметили отсутствие доказательств причастности россиян к крушению MH17

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-21T14:01:34+03:00

В Генпрокуратуре отметили отсутствие оснований для допроса россиян по делу о MH17 Фото: REUTERS

Никаких оснований для проведения допроса наших сограждан по данному делу также не имеется

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Международная совместная следственная группа так и не представила какой-либо доказуемой информации, свидетельствующей о причастности россиян к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко.

Таким образом он прокомментировал заявление комиссии по главным фигурантам дела - "Дельфине" и "Орионе", записи переговоров которых ранее опубликовало издание Bellingcat. Международные эксперты утверждают, что голоса на аудио принадлежат российскому генерал-полковнику Николаю Ткачеву и высокопоставленному офицеру ГРУ Олегу Иванникову. Однако на чем основаны такие выводы, не уточняется.

"Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации – и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing", - цитирует РИА Новости Винниченко.

По словам генпрокурора, на данный момент нет никаких оснований для допроса наших сограждан по данному делу.

Напомним, что лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В момент инцидента на борту находились 298 человек - все они погибли.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным Минобороны РФ, сбившая самолет ракета принадлежала украинской войсковой части еще с 1986 года.