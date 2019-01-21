Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-21T13:44:33+03:00

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Внимание общественности приковано к визиту премьер-министра Японии в Россию. Синдзо Абэ прибудет в Москву 22 января и обсудит с президентом РФ вопрос заключения мирного договора. Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слухи о предложении японских властей уступить им два спорных острова в обмен на мирный договор.

«Пока никто ничего официально не предлагал. Давайте дождемся завтрашних переговоров. Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается», - отметил Песков.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре Путин и Абэ заявили о необходимости завершить переговоры по заключению мирного договора, которые тянутся уже 60 лет. При этом власти нашей страны отметили, что Россия сохранит суверенитет над южной грядой Курильских островов, и граждане нашей страны не пострадают.

Официальный представитель Владимира Путина заявил, что Россия не отступит от своих национальных интересов

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 января, в Москве прошел первый раунд переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по вопросу заключения мирного договора. По итогам этой встречи руководитель российского дипведомства заметил, что у Москвы и Токио до сих пор сохраняются разногласия, однако, как подчеркнул дипломат, изначально позиции были диаметрально противоположными. Кроме того, Лавров заверил, что суверенитет России над Курильскими островами на переговорах даже не обсуждается.