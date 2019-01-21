2019-01-21T13:44:33+03:00
Политика

Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»

Официальный представитель Владимира Путина прокомментировал предстоящие переговоры в Москве
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Песков посоветовал дождаться переговоров.Песков посоветовал дождаться переговоров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Внимание общественности приковано к визиту премьер-министра Японии в Россию. Синдзо Абэ прибудет в Москву 22 января и обсудит с президентом РФ вопрос заключения мирного договора. Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слухи о предложении японских властей уступить им два спорных острова в обмен на мирный договор.

«Пока никто ничего официально не предлагал. Давайте дождемся завтрашних переговоров. Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается», - отметил Песков.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре Путин и Абэ заявили о необходимости завершить переговоры по заключению мирного договора, которые тянутся уже 60 лет. При этом власти нашей страны отметили, что Россия сохранит суверенитет над южной грядой Курильских островов, и граждане нашей страны не пострадают.

Официальный представитель Владимира Путина заявил, что Россия не отступит от своих национальных интересов

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 января, в Москве прошел первый раунд переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по вопросу заключения мирного договора. По итогам этой встречи руководитель российского дипведомства заметил, что у Москвы и Токио до сих пор сохраняются разногласия, однако, как подчеркнул дипломат, изначально позиции были диаметрально противоположными. Кроме того, Лавров заверил, что суверенитет России над Курильскими островами на переговорах даже не обсуждается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах
СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии
В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце
Мединский: доступ в интернет будет осуществляться по паспорту еще при нашей с вами жизни
В Генпрокуратуре отметили отсутствие доказательств причастности россиян к крушению MH17
Конгресс США провалился в попытках "продвижения демократии" в России
Роскомнадзор возбудил административные дела на Twitter и Facebook
Филарет признал, что "новая" церковь Украины поддерживает связь с СБУ
В Триполи журналисты провели акцию протеста после гибели оператора Associated Press
Малая авиация просит 10,36 млрд рублей на развитие
Россиянка погибла во время дайвинга на Мальдивах
Рубль укрепился к доллару в начале торгов
В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства
В России выпущено более 50 миллионов карт «Мир»
Транзитных пассажиров могут выпускать из «стерильных» зон без виз
Трое военных российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР
Задержали начальника охраны концерта, на котором убили мэра Гданьска
Экс-глава Nissan попросил суд Японии отпустить его под залог
Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии: погибли 13 человек
Россиян предлагают штрафовать за использование карт, где не указан Крым
Китай призвал Сирию и Израиль воздержаться от обострения конфликта
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
Суточную норму потребления соли предлагают снизить до 5 граммов