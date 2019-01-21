Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-21T14:03:39+03:00

Проект в тестовом режиме могут реализовать в Татарстане и Калининградской области

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Минэкономразвития выступило с инициативой в тестовом режиме разрешить ведение расчетов в криптовалюте в некоторых регионах России. В Татарстане и Калининградской области уже имеются предприятия готовые принять участие в проекте.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова правительство развивает криптоэкономику, в том числе ведется работа над созданием регуляторных песочниц — специальных условий, при которых компании смогут протестировать финансовые инструменты в ограниченной среде, без риска нарушить финансовое законодательство.

— Закон о «регуляторной песочнице», который, я надеюсь, мы уже в весеннюю сессию примем, позволит в пилотном варианте в каком-то регионе либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли использовать в том числе криптоинструменты для экономического оборота и хозяйственных операций, — заявил глава думского комитета по финансовому рынку.

Нововведение планируется внедрить на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Проект направлен на привлечение капитала, посредством применения токенов и криптовалюты, а также в ходе купли-продажи активов в условиях санкций.

В Госдуме предложение министерства поддержали. Идея создания «песочниц» позволит выработать правовой режим для развития криптоэкономики.

СПРАВКА «КП»

Криптовалюта - электронные деньги. Каждая единица которых представляет собой зашифрованный меняющийся код. Физически этих денег, не существует – они производятся с помощью специальной программы и хранятся на компьютере. Начальная стоимость криптовалюты зависит от того, сколько денег потрачено на ее создание. Окончательная стоимость определяется спросом на валюту.