Песков прокомментировал просьбу регионов списать им долги за газ

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-21T14:19:13+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу ряда регионов страны списать им долги за газ. Так, он назвал эту тему чрезвычайно сложной и подчеркнул, что у Кремля не выработано какой-либо позиции по данному вопросу.

При этом Песков выразил уверенность в том, что при решении подобных споров должны учитываться интересы обеих сторон - и граждан, и компании «Газпром» - поставщика услуг.

«Вопрос этот чрезвычайно сложный, в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги <…>. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан - невозможно», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января этого года жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей. Такое решение вынес районный суд Грозного. После этого некоторые другие регионы страны попросили также простить им задолженность. А член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный даже выступил с инициативой списать со всех жителей России невозвратные долги за коммунальные услуги.