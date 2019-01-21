2019-01-21T14:59:48+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль ГИБДД врезался в столб

Информации о пострадавших нет [видео]
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments4
ДТП случилось в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо МаклаяДТП случилось в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо МаклаяФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Москве, в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо Маклая, служебный автомобиль полиции, предположительно ГИБДД, въехал в столб.

Очевидец сообщил "КП", что неподалёку от места происшествия находились несколько машин ДПС, и сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли документы водителей. Других участников аварии не замечено. Информации по пострадавшим нет.

В Москве служебный автомобиль полиции врезался в столб.

По словам свидетеля, дорога очень скользкая и даже на небольшой скорости полноприводный автомобиль заносит.

Ранее Центр организации дорожного движения в официальном аккаунте в Twitter призвал автомобилистов быть внимательнее и осторожнее в связи со снегопадом в Москве.

"Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим", - говорится в их сообщении.

Обстановку на дорогах осложнили и морозы, наступившие после непродолжительной оттепели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бытовой мусор на МКС переработает колония микроорганизмов
Комитет Госдумы поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении государства
В Киеве прошла церемония открытия мемориальной доски Петлюре
Норвежский суд продлил арест задержанному в Осло россиянину
РУСАДА займется 13-летней фигуристкой, заявившей о пользе допинга
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер с 1 марта
ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружию
В Израиле заявили об открытом противостоянии с Ираном
Эксперт рассказал о нюансах привязки автомобильных номеров к регионам
Песков прокомментировал просьбу регионов списать им долги за газ
Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина»
Минэкономразвития предложило разрешить экспериментальные расчеты в криптовалюте в регионах
Песков о слухах о передаче двух островов Японии: «От своих национальных интересов никто отступать не собирается»
СК возбудил дело по факту гибели российских военнослужащих в Абхазии
В США пациенту пересадили зараженное гепатитом С сердце