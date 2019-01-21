В Москве автомобиль ГИБДД врезался в столб

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-21T14:59:48+03:00

ДТП случилось в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо Маклая Фото: скрин с видео

Информации о пострадавших нет [видео]

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В Москве, в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо Маклая, служебный автомобиль полиции, предположительно ГИБДД, въехал в столб.

Очевидец сообщил "КП", что неподалёку от места происшествия находились несколько машин ДПС, и сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли документы водителей. Других участников аварии не замечено. Информации по пострадавшим нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687337" frameborder="0"></iframe> В Москве служебный автомобиль полиции врезался в столб.

По словам свидетеля, дорога очень скользкая и даже на небольшой скорости полноприводный автомобиль заносит.

Ранее Центр организации дорожного движения в официальном аккаунте в Twitter призвал автомобилистов быть внимательнее и осторожнее в связи со снегопадом в Москве.

"Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим", - говорится в их сообщении.

Обстановку на дорогах осложнили и морозы, наступившие после непродолжительной оттепели.