В Москве автомобиль ГИБДД врезался в столб
В Москве, в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо Маклая, служебный автомобиль полиции, предположительно ГИБДД, въехал в столб.
Очевидец сообщил "КП", что неподалёку от места происшествия находились несколько машин ДПС, и сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли документы водителей. Других участников аварии не замечено. Информации по пострадавшим нет.
В Москве служебный автомобиль полиции врезался в столб.
По словам свидетеля, дорога очень скользкая и даже на небольшой скорости полноприводный автомобиль заносит.
Ранее Центр организации дорожного движения в официальном аккаунте в Twitter призвал автомобилистов быть внимательнее и осторожнее в связи со снегопадом в Москве.
"Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим", - говорится в их сообщении.
Обстановку на дорогах осложнили и морозы, наступившие после непродолжительной оттепели.