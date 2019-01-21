2019-01-21T15:15:52+03:00
В мире

ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружию

В черный список попали девять физических лиц и одна организация
Дарья ИВАШКИНА
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Совет ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружиюСовет ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима по химоружиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 21 января, появилась информация о том, что Совет Евросоюза одобрил первые санкции в рамках нового режима по химоружию. Так, в черный список попали девять физических лиц и одна организация.

В частности, под ограничения попали четверо «сотрудников ГРУ», двое из которых якобы связаны с делом об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, в санкционном списке, опубликованном на сайте Совета ЕС, значатся Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC), который, как считают в Европе, занимается разработкой и производством химического оружия, а также пять сирийских должностных лиц, связанных с деятельностью SSRC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года стало известно о планах Европейского союза разработать новый механизм введения санкций за применение химического оружия. За такое нововведение тогда высказались представители всех 28 стран-членов сообщества.

Между тем, как ранее неоднократно заявляли в Москве, страны ЕС несут от антироссийских санкций только убытки. К примеру, в ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что европейские государства потеряли более ста миллиардов евро из-за ограничений, введенных в отношении нашей страны по прямому указанию из Вашингтона. При этом сами США ничего не потеряли.

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