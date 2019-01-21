Норвежский суд продлил арест задержанному в Осло россиянину

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-21T15:05:11+03:00

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Суд норвежского города Осло продлил арест 20-летнему россиянину, который был задержан несколько дней назад по подозрению в осуществлении вооруженного нападения. Следующее слушание по данному делу запланировано на 15 февраля. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Норвегии Тимур Чеканов.

"Российский гражданин, задержанный в Осло 17 января, решением городского суда Осло от 19 января оставлен под стражей до 16 февраля. В ходе предстоящих четырех недель правоохранительные органы будут проводить следственные мероприятия", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что россиянина подозревают в нападении на женщину в центре Осло. Местная жительница совершала покупки, когда к ней со спины подбежал некий мужчина и несколько раз ударил ножом. В результате пострадавшая попала в больницу в критическом, но стабильном состоянии.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после инцидента норвежские правоохранители задержали въехавшего в страну через Швецию россиянина. По версии следствия, именно он напал на женщину вскоре после приезда.