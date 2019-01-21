В Киеве прошла церемония открытия мемориальной доски Петлюре

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-21T15:14:04+03:00

На церемонии также выступили за то, чтобы в столице Украины появился памятник главе украинских националистов

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В понедельник, 21 января, в Киеве открыли мемориальную доску одному из лидеров украинского националистического движения начала XX века Симону Петлюре.

«Открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени - еще один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917-1921 годов», - заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на церемонии открытия.

Представитель Украинского института также отметил, что в Киеве должен быть возведен памятник лидеру украинских националистов.

Глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявлял, что решение

кабмина Украины об установке в Киеве памятника украинскому революционеру только отдалит страну от Европы. Раввин напомнил, что Петлюра прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами со всеми оппонентами.

Ранее kp.ru писал о том, что Винница стала первым городом, где появился памятник Петлюре. Там монумент был открыт по инициативе городского совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики в день защитника Украины, 15 октября 2017.

Симон Петлюра - украинский военный и политический деятель. В период Гражданской войны 1917-1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики. Возглавлял Директорию Украинской народной республики. Потерпев поражение от Красной армии, бежал на Запад, впоследствии был убит в Париже. Его убийца заявил, что сделал это в качестве возмездия за погромы на Украине.