Комитет Госдумы поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении государства

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-21T15:23:08+03:00

Замечания к документам все еще имеются, однако ко второму чтению можно будет внести поправки, заявил депутат Дмитрий Вяткин

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Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи положительно оценил законопроекты, вводящие ответственность за распространение фейковой информации, а также оскорбительные публикации в отношении общества и государства в Сети.

Депутат Дмитрий Вяткин признал, что отдельные замечания к документам все еще имеются, однако их можно будет учесть в поправках ко второму чтению в парламенте.

Так, например, необходимо учесть, что за недостоверную информацию будут наказывать только в том случае, если целью ее распространение было причинение вреда здоровью людей или создание паники среди населения. Речь идет, в частности, о публикациях, посвященных чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям и другим подобным инцидентам. В случае же с журналистскими расследованиями достоверность, либо недостоверность будет определяться в ином порядке.

Что же касается оскорблений государства, тот тут стоит отметить, что наказание предусматривается именно за хулиганские действия, а не критику или оскорбления в отношении какого-то конкретного лица, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с данными законопроектами ознакомились также в Минкомсвязи, Роскомнадзоре и Минюсте. По итогам анализа документов было рекомендовано внести коррективы.