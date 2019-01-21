2019-01-21T15:31:27+03:00
Умные вещи

Бытовой мусор на МКС переработает колония микроорганизмов

Необычный прибор создали ученые из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН)
Ася РОМАНЧУК
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Перерабатывать мусор на МКС будут микроорганизмыПерерабатывать мусор на МКС будут микроорганизмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проблему бытового мусора на МКС помогут решить бактерии. Ученые из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) создали специальный прибор, внутри которого находится целая колония микроорганизмов. Кроме переработки мусора бактерии могут заняться выработкой электричества, которое потребуется для использования бытовых приборов.

Уже сейчас этот биотопливный элемент может функционировать автономно до 400 часов. Создатели уверены, что применять разработку можно будет не только в космосе, но и на земле, например, утилизировать органические отходы.

- Проблема отходов в космосе стоит так же остро, как на земле. Выбрасывать их не желательно, хотелось, чтобы они уничтожались сами и это еще и приносило пользу. Мы предлагаем использовать контейнер, в котором живут микробы, - рассказывает главный научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы ИПХФ РАН Екатерина Золотухина.

Микроорганизмы, помещенные в контейнер, смогут питаться целлюлозными салфетками, упаковками, остатками пищи. Одновременно к контейнеру подключат установку с двумя электродами, а роль накопителя сыграет аккумулятор — использовать произведенную при утилизации электроэнергию можно будет для питания различных устройств корабля.

Весит прибор не более двух килограммов и представляет собой небольшую коробку, разделенную внутри на две части с помощью мембраны. В процессе «поедания» мусора будут вырабатываются свободные электроны, которые по цепи движутся к катоду, где вступают во взаимодействие с окислителем.

Срок работы бактерий 400 часов, после микроорганизмы теряют свою работоспособность и заменяются новыми, пишет газета "Известия".

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