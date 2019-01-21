2019-01-21T15:52:13+03:00
В мире

Германия выслала рекордное число беженцев в страны ЕС

За 11 месяцев 2018 года из ФРГ были депортированы более 8,6 тысяч мигрантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число депортированных заметно выросло с 2017 года - с 7102 человек за 12 месяцев до 8658 за 11 месяцевЧисло депортированных заметно выросло с 2017 года - с 7102 человек за 12 месяцев до 8658 за 11 месяцевФото: REUTERS
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В период с января по ноябрь 2018 года с территории Германии были высланы рекордные 8,6 тысячи мигрантов. Теперь предоставлением им убежища, согласно Дублинскому соглашению, занимаются другие страны Евросоюза. Такие сведения предоставило Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев в ответ на соответствующий запрос депутата бундестага Уллы Йельпке.

Данные отчета свидетельствуют о том, что в прошлом году буквально каждый третий запрос на предоставление убежища в Германии подпадал под условия договора, возлагающего ответственность за конкретного иностранца на первую страну, в которой он зарегистрировался по прибытию в Европу.

Всего немецкие власти отправили более 51,5 тысячи запросов на принятие мигрантов другими государствами. Положительного результата удалось добиться лишь в 35 тысячах случаев, что всего равно на 9,4%, чем в 2017 году.

Реже всего мигрантов принимали в Греции и Болгарии. Венгрия же не дала положительного ответа ни на один запрос ФРГ в 2018 году. Зато в Италию депортировался каждый третий соискатель из Германии, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что потоки мигрантов хлынули на территории ФРГ в 2015 году, после того, как канцер республики Ангела Меркель заявила о готовности принять всех нуждающихся. Стоит отметить, что среди настоящих беженцев, гонимых войной и голодом, были и довольно состоятельные люди, желающие просто перебраться поближе к Западу, а также радикальные исламисты.

В результате вся Европа погрязла в преступности, терактах и мусоре. Первое время немцы боялись выходить из домов, потому что на улицах их поджидала настоящая опасность. Самих же мигрантов все устраивало и, пожалуй, устраивает до сих пор - бесплатные еда, жилье и тысячи евро пособия. Медицина, образование - все это тоже предоставляется на безвозмездной основе.

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