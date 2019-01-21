2019-01-21T15:55:05+03:00
Спорт

Кафельников прокомментировал включение в Международный зал теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда", что о таком признании он узнал из новостей
Валерия ЛЫСЕНКОЕлена Гильманова
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Теннисист Евгений КафельниковТеннисист Евгений КафельниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эфире Радио «Комсомольская правда» вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников рассказал о том, что для него лично и для карьеры спортсмена означает включение в Международный зал теннисной славы.

«Для любого профессионального спортсмена такое признание – введение в зал славы – это большой почет и большое удовлетворение» - сказал Кафельников. 44-летний спортсмен добавил, что ничего «кроме положительных эмоций и положительного драйва» он сейчас не испытывает.

Теннисист сообщил, что он уже два раза был номинирован на включение в зал теннисной славы, и это «были неудачные попытки», а «с третьей попытки чудо свершилось». При этом, о таком международном признании он узнал из новостей, и никто ему не позвонил и не прислал писем.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Международной зал теннисной славы.

Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории нашей страны. Он первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде в 1996 году и стал первой ракеткой мира 1999 года. Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году. Является Олимпийским чемпионом 2000 года в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.

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Руководство Международного зала теннисной славы в городе Ньюпорт штата Род-Айленд назвало имена спортсменов, которые будут увековечены ими в 2019 году. Среди них самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников (подробности)

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