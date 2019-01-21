Утонувшую на Мальдивах россиянку пытались реанимировать на борту яхты

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-21T16:08:54+03:00

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Знакомый 37-летней российской туристки, утонувшей на Мальдивах, рассказал о подробностях случившегося. Женщину пытались спасти на борту яхты. Когда стало понятно, что она не дышит, ее вытащили из воды и попытались реанимировать. Но мероприятия по спасению не принесли никакого результата.

Мужчина уверен, что смерть наступила не из-за нарушений при погружении. Все делалось правильно, техника безопасности соблюдалась безукоризненно. Группой ныряльщиков руководил сертифицированный гид-дайвер, а также каждого участника сопровождал напарник. Никаких технических неполадок при погружении также не было, сообщает телеканал «360».

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Что стало причиной гибели россиянки, пока не известно. Медики и полиция свои выводы не озвучили.

Сайт kp.ru писал, что женщина прилетела на отдых 19 января. На следующий день с другими туристами отравилась на яхте в Индийский океан для погружения в воду с аквалангом. Трагедия произошла вблизи одного из самых больших атоллов на Мальдивах Ари.

Родные погибшей поддерживают связь с российским консульством и страховой компанией. Страховки должно хватить, чтобы покрыть расходы по доставке тела женщины на родину.