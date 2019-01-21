Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-21T16:38:49+03:00

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В понедельник, 21 января, стала известна дата проведения первого в этом году заседания Совета Россия - НАТО (СРН). Как заявил представитель Североатлантического альянса, встреча пройдет в ближайшую пятницу, 25 января, в Брюсселе. При этом в пресс-службе военно-политического блока уточнили, что заседание состоится на посольском уровне.

«В результате консультаций с Россией мы договорились провести встречу Совета Россия - НАТО на посольском уровне 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, последнее заседание СРН на уровне послов состоялось 31 октября 2018 года в Брюсселе. В частности, тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готова продолжать дальнейший диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но при этом сделает все необходимое для обеспечения евроатлантической безопасности.