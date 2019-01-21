2019-01-21T17:00:31+03:00
Политика

ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах

Речь идет об экспертах, которые могут войти в составе наблюдательной миссии ОБСЕ
Дарья ИВАШКИНА
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ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на выборах на УкраинеЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на выборах на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 21 января, в Центризбиркоме России заявили, что направили в министерство иностранных дел РФ список возможных наблюдателей на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта этого года. Речь идет об экспертах, которые могут войти в составе наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на президентских выборах на Украине)», - сказали в Центральной избирательной комиссии России ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе появилась информация о том, что на выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей. Об этом заявил министр иностранных дел незалежной Павел Климкин. А в октябре прошлого года стало известно, что Киев отказался от присутствия наблюдателей СНГ на мартовском голосовании.

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