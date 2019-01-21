Детей могут одеть в светоотражающую одежду

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-21T17:21:56+03:00

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Родителей могут обязать одевать на детей специальную светоотражающую одежду. Это поможет привлечь внимание водителей к несовершеннолетним пешеходам и сократить число аварий.

Пока данная идея обсуждается в ГИБДД, не исключено, что она будет вынесена за пределы ведомства.

В настоящее время эта мера носит рекомендательный характер. Каждый родитель понимает, что в темное время суток светоотражающая одежда может спасти жизнь ребенку, который оказался на проезжей части, заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Правило предлагается ввести в городах, это связано с количеством автомобилей. Несмотря на уличное освещение порой детвора попадает под колеса. По мнению представителей МВД, в специальной одежде или накладках детей будет лучше видно на дорогах, сообщает Ридус.

В 2017 году российское правительство обязало водителей машин иметь светоотражающие жилеты. Их нужно будет надевать при выходе из транспортного средства в темное время суток или в условиях плохой видимости. Правила будут действовать вне населенных пунктов. То есть если вы остановитесь ночью на трассе то, будьте добры, набросьте его на плечи.