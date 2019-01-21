2019-01-21T19:14:02+03:00
Общество

Папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв

Платформа запущена ко Дням католической молодежи
Екатерина СВИНОВА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Специальный сайт для молитв "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующее мобильное приложение представил на воскресной проповеди 20 января Папа Римский Франциск. Об этом сообщает агентство ANSA.

Понтифик призвал всех, особенно молодежь скачивать приложение и молиться. А также отметил, что Интернет — это огромный ресурс, который дает более широкие возможности для общения.

Сайт состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в сети". Платформа доступна на шести языках: итальянском, испанском, немецком, португальском, французском и английском. Благодаря сервису любой пользователь, включая самого понтифика, может обмениваться своими молитвами с другими людьми.

Ресурс запущен специально ко Дням католической молодежи, которые пройдут в Панаме с 22 по 27 января. Мероприятие подразумевает слет молодых католиков, который состоится при участии главы католической церкви.

Папа Римский Франциск является активным пользователем соцсетей. У понтифика имеется собственный аккаунт в Twitter на нескольких языках, среди которых латынь. Число подписчиков англоязычной версии аккаунта составляет почти 18 млн человек.

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