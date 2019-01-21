МИД РФ пригрозил ответить на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 19:15 2019-01-21T19:15:33+03:00

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В понедельник, 21 января, в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали введение Евросоюзом новых санкций против российских граждан под предлогом их причастности к инциденту в Солсбери.

В частности, в дипведомстве заметили, что предъявленные россиянам обвинения по так называемому делу Скрипалей «не выдерживают критики», а также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия. «Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции», - говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, российские дипломаты обратили внимание на то, что введение первых санкций в рамках нового режима по химоружию, по времени совпало с очередной кризисной волной на переговорах по Brexit. «Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit», - отмечается на сайте министерства иностранных дел нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 21 января, появилась информация о том, что Совет Евросоюза одобрил первые санкции в рамках нового режима по химоружию. Так, в черный список попали девять физических лиц и одна организация. В частности, речь идет о четырех «сотрудниках ГРУ» - главе спецслужбы, его заместителе и двух агентах, которые, по мнению европейцев, связаны с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.