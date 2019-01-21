На посту президента Трамп сделал более 8 тысяч лживых заявлений

СЕГОДНЯ 19:24 2019-01-21T19:24:20+03:00

При этом более 6 тысяч вводящих в заблуждение высказываний американский президент сделал во второй год своего срока

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Согласно базе данных Fact Checker, которая анализирует, классифицирует и отслеживает подозрительные заявления, за два года после принятия присяги президент США Дональд Трамп сделал 8158 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. При этом более 6 тысяч таких высказываний Трамп сделал на второй год своего срока.

Иными словами, в первый год президент в среднем за день делал около 5,9 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. В 2018 году он утроил этот показатель, делая в день 16,5 таких высказываний.

Издание Washington Post сообщает, что за первые 100 дней Трамп сделал 492 неподтвержденных заявления. За первые три недели 2019 года он сумел превзойти это число. В октябре, когда глава государства ездил по всей стране с речами в преддверии промежуточных выборов, он сделал более 1200 ложных или вводящих в заблуждение высказываний.

Около 900 неподтверждённых или ложных утверждений Трампа относятся к внешней политике, 854 – к торговле. За ними следуют темы экономики (790) и рабочих мест (755). Самым большим источником вводящих в заблуждение заявлений является иммиграция. Американский президент сделал 1433 Утверждений такой тематики, из них 300 - за последние три недели. По данным Washington Post, большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой.