«Газпром» построил более 20% «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 20:26 2019-01-21T20:26:33+03:00

Глава российской энергетической компании Алексей Миллер рассказал о степени готовности газопровода, который соединит РФ и ФРГ по дну Балтийского моря

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Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер, общаясь с журналистами после состоявшейся в понедельник, 21 января, трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, рассказал, как продвигается реализация проекта «Северный поток - 2». Так, по его словам, построено уже более 20% морского газопровода. При этом предприниматель заверил, что работа идет по графику.

«Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода», - приводит слова Миллера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как ожидается, трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

Кстати, против «Северного потока - 2» активно выступают США и Украина. В частности, незалежная пытается остановить строительство газопровода, так как боится потерять средства, получаемые от транзита российского газа.