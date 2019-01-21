2019-01-21T21:42:00+03:00
Наука

РАН отложила голосование о предоставлении Патриарху и Матвиенко звания почетного профессора

Академики пока обсудят само понятие, а не номинантов
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был ранее назван в числе номинантов на звание почетного профессораПатриарх Московский и всея Руси Кирилл был ранее назван в числе номинантов на звание почетного профессораФото: "КП" Архив
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22 января президиум Российской академии наук будет обсуждать само понятие "почетный профессор РАН", а не конкретных номинантов. Ими, напомним, ранее были названы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения. Если будет принято такое решение, то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения", - заявил в понедельник вице-президент РАН Юрий Балега.

А вопрос о конкретных номинантах этого года перенесен на последующие заседания.

Как уточнили РИА Новости в Академии наук, присуждение звания "лишь откладывается, но ни в коем случае не отменяется".

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