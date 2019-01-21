Фотограф Лошагин рассказал об изнасилованиях в колонии

СЕГОДНЯ 22:24 2019-01-21T22:24:08+03:00

По словам заключенного, он был вынужден платить начальнику ИК-54 за свою «сексуальную безопасность»

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Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство своей жены Юлии, рассказал о массовых пытках и сексуальных издевательствах в исправительной колонии №54 (ИК-54), расположенной в городе Новая Ляля Свердловской области.

Как стало известно «Комсомольской правде», о зверствах в ИК-54 Лошагин рассказал сотрудникам прокуратуры. В частности, как утверждает фотограф, на его глазах заключенных насиловали лопатой.

Также Дмитрий Лошагин признался, что и сам боялся подобных издевательств и поэтому платил начальнику колонии Сергею Созинову за свою «сексуальную безопасность». «Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил Созинову деньги за "сексуальную безопасность", чтобы меня никто не трогал», - заявил заключенный.

Отметим, недавно бывший гламурный фотограф стал свидетелем по делу бывшего замначальника колонии Рафика Зинатуллина. По версии следствия, поощряемые Зинатуллиным зэки пытали и насиловали других заключенных, вымогая таким образом у них деньги.

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