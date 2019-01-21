Помпео и Чавушоглу обсудили вывод американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 22:41 2019-01-21T22:41:06+03:00

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В понедельник, 21 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. В частности, в ходе этой беседы дипломаты обсудили вывод американских войск из Сирии. Кроме того, как уточнили в турецком внешнеполитическом ведомстве, собеседники поговорили и о двусторонних отношениях.

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Помпео. Они обсудили вывод американских войск из Сирии и двухсторонние отношения», - сказал источник в турецком МИДе РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над террористами в Сирии и приказал вывести из арабской республики американские войска. Турция же приветствовала это решение и призвала Соединенные Штаты действовать скоординировано.