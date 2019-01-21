Порошенко объявил, что он вместе с Нетаньяху посетит Одессу

21 Янв. 23:22 2019-01-21T23:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер Незалежной Петр Порошенко, прибывший с однодневным визитом в Израиль, объявил, что он вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху посетит Одессу. По его словам, они об этом договорились во время встречи в понедельник, 21 января.

«Мы с премьер-министром (Нетаньяху) поедем в Одессу, которая имеет большую историю еврейского народа […] Мы согласились поехать туда и продемонстрировать, как происходит это международное объединение наших народов», - сказал он на брифинге, трансляцию которого вел украинский «Пятый канал».

Кроме того, президент Украины предложил премьеру Израиля выступить в Верховной Раде.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во время своего визита в еврейское государство Порошенко помимо встреч с премьером Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном рассчитывал пообщаться и с Иерусалимским Патриархом Феофилом III, но тот сослался на нездоровье и отказался встречаться с гостем из Незалежной.