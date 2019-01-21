2019-01-21T23:22:54+03:00
Политика

Порошенко объявил, что он вместе с Нетаньяху посетит Одессу

Президент Украины приехал с однодневным визитом в Израиль
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Петр Порошенко в ИерусалимеПрезидент Украины Петр Порошенко в ИерусалимеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Незалежной Петр Порошенко, прибывший с однодневным визитом в Израиль, объявил, что он вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху посетит Одессу. По его словам, они об этом договорились во время встречи в понедельник, 21 января.

«Мы с премьер-министром (Нетаньяху) поедем в Одессу, которая имеет большую историю еврейского народа […] Мы согласились поехать туда и продемонстрировать, как происходит это международное объединение наших народов», - сказал он на брифинге, трансляцию которого вел украинский «Пятый канал».

Кроме того, президент Украины предложил премьеру Израиля выступить в Верховной Раде.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во время своего визита в еврейское государство Порошенко помимо встреч с премьером Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном рассчитывал пообщаться и с Иерусалимским Патриархом Феофилом III, но тот сослался на нездоровье и отказался встречаться с гостем из Незалежной.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный открыл стрельбу в Нидерландах, ранены девочка-подросток и маленький ребенок
Пучдемон поддержал референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе
Карлес Пучдемон пообещал дружить с Россией
Пушков: Новый газовый контракт с Украиной «означает новое вымогательство и новый шантаж»
Экс-глава сети кофеен Starbucks может побороться за пост президента США
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Помпео и Чавушоглу обсудили вывод американских войск из Сирии
Фотограф Лошагин рассказал об изнасилованиях в колонии
Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными
РАН отложила голосование о предоставлении Патриарху и Матвиенко звания почетного профессора
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа
Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину
«Газпром» построил более 20% «Северного потока - 2»
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться