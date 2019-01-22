Пушков: Новый газовый контракт с Украиной «означает новое вымогательство и новый шантаж»

СЕГОДНЯ 00:24 2019-01-22T00:24:36+03:00

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Новый контракт российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» на транзит газа через территорию Незалежной повлечет за собой новые неприятности для нашей страны. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя выдвинутые Киевом «условия». Он напомнил о прежних заявлениях министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с «Газпромом». Так отношения нужны или нет?» - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

« Уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает. Новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 21 января, в «Нафтогазе» назвали условие для снижения суммы иска к «Газпрому» с 12 миллиардов долларов до двух миллиардов. В Киеве готовы частично отказаться от своих претензий, если российская сторона согласится продлить контракт на транзит газа через украинскую территорию после 2019 года.