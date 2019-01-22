2019-01-22T00:37:20+03:00
В мире

Пучдемон поддержал референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе

Экс-президент Каталонии приравнял эти события к плебисциту о самоопределении Шотландии
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Карлес ПучдемонКарлес ПучдемонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отвечая на вопрос «КП» о референдумах 2014 года в Шотландии, Крыму и Донбассе, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон призвал «на основе международных законов реализовать право граждан на самоопределение»:

— Люди во всём мире должны иметь одни и те же права на признание их воли международным сообществом. Мы, каталонцы, не изобретаем ничего нового и лишь призываем — мирно и демократически, на основе международных законов — реализовать право граждан на самоопределение. Это касается урегулирования и Каталонского кризиса, и тех событий, о которых вы говорите, — сказал «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, референдум о статусе Крыма состоялся по итогам Русской Весны 16 марта 2014 года; 96,77% жителей бывшего украинского региона высказались за вхождение в состав РФ.

11 мая того же года прошли референдумы в только что провозглашённых ДНР и ЛНР; сторонники государственной самостоятельности республик набрали 89 и 96% соответственно.

Наконец, 18 сентября 2014 года имел место референдум о независимости Шотландии, но «унионсты» (выступавшие за сохранение унии с Англией) набрали больше половины голосов.

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