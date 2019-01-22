2019-01-22T01:05:19+03:00
В мире

Пучдемон отверг обвинения о «руке Кремля» в Каталонском кризисе

Лидер барселонских сепаратистов назвал это примером «фейковых новостей»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Карлес ПучдемонКарлес ПучдемонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В беседе с «Комсомолкой» лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон отверг обвинения некоторых СМИ во «вмешательстве России» в попытки отделения Барселоны от Мадрида:

— Это fake news (фейковые новости — Ред.). Никаких доказательств тому никогда не было, а были лишь огульные заявления ряда испанских СМИ и политиков-консерваторов (здесь: сторонников единства Испании — Ред.). Заметьте также, что в апреле 2018 года британский парламент опубликовал экспертный доклад, где отверг возможность «тайного влияния России на Каталонский кризис», — сообщил «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, осенью 2017 года на Пиренейском полустрове произошли события, получившие название «Каталонский кризис». На референдуме о самоопределении Каталонии 1 октября 2017 года сторонники сецессии набрали 90%. В ответ Испания ввела режим чрезвычайного положения, а Пучдемон вместе с рядом сторонников «добровольно-принудительно» выехал за границу, в Брюссель, где доныне пребывает в качестве политэмигранта.

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ НА САЙТЕ KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Референдум о независимости Каталонии-2017»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер французский актер Франсуа Перро
Карлес Пучдемон: «Будущая независимая Каталония станет частью НАТО»
Москвичей попросили подкармливать птиц в морозы
Климкин: Киев не согласен с предложением «Газпрома» продлить контракт на транзит газа
Неизвестный открыл стрельбу в Нидерландах, ранены девочка-подросток и маленький ребенок
Пучдемон поддержал референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе
Карлес Пучдемон пообещал дружить с Россией
Пушков: Новый газовый контракт с Украиной «означает новое вымогательство и новый шантаж»
Экс-глава сети кофеен Starbucks может побороться за пост президента США
Порошенко объявил, что он вместе с Нетаньяху посетит Одессу
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Помпео и Чавушоглу обсудили вывод американских войск из Сирии
Фотограф Лошагин рассказал об изнасилованиях в колонии
Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными
РАН отложила голосование о предоставлении Патриарху и Матвиенко звания почетного профессора
Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit
Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа
Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину
«Газпром» построил более 20% «Северного потока - 2»
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться