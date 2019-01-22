Пучдемон отверг обвинения о «руке Кремля» в Каталонском кризисе

СЕГОДНЯ 01:53 2019-01-22T01:05:19+03:00

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В беседе с «Комсомолкой» лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон отверг обвинения некоторых СМИ во «вмешательстве России» в попытки отделения Барселоны от Мадрида:

— Это fake news (фейковые новости — Ред.). Никаких доказательств тому никогда не было, а были лишь огульные заявления ряда испанских СМИ и политиков-консерваторов (здесь: сторонников единства Испании — Ред.). Заметьте также, что в апреле 2018 года британский парламент опубликовал экспертный доклад, где отверг возможность «тайного влияния России на Каталонский кризис», — сообщил «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, осенью 2017 года на Пиренейском полустрове произошли события, получившие название «Каталонский кризис». На референдуме о самоопределении Каталонии 1 октября 2017 года сторонники сецессии набрали 90%. В ответ Испания ввела режим чрезвычайного положения, а Пучдемон вместе с рядом сторонников «добровольно-принудительно» выехал за границу, в Брюссель, где доныне пребывает в качестве политэмигранта.

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