2019-01-22T01:07:16+03:00
В мире

Карлес Пучдемон: «Будущая независимая Каталония станет частью НАТО»

Вместе с тем лидер каталонских сепаратистов призвал «переосмыслить» деятельность Альянса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Карлес ПучдемонКарлес ПучдемонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В беседе с «КП» лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон выразил уверенность, что в случае независимости этот регион останется частью Северо-Атлантического альянса:

— Будущая независимая Каталония должна придерживаться международных обязательств, которые распространяются на её территорию, включая и членство в НАТО (где Испания состоит с 1982 года). В то же время мы согласны, что роль Северо-Атлантического альянса нужно переосмыслить в качестве инструмента для защиты демократии и мира, а также борьбы с общими угрозами наподобие международного терроризма, — сказал «КП» 56-летний политик.

Барселона в течение многих лет не пытается достичь независимости от Мадрида. На референдуме 1 октября 2017 года сторонники отделения набрали 90%. В ответ Испания ввела чрезвычайное положение. Пучдемон «добровольно-принудительно» выехал в Брюссель, где пребывает в качестве политэмигранта.

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