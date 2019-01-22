2019-01-22T01:09:07+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Нидерландах, ранены девочка-подросток и маленький ребенок

Полиция задержала одного подозреваемого, расследование продолжается
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницу, полиция разыскивает стрелявшихПострадавших доставили в больницу, полиция разыскивает стрелявшихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 21 января, в голландском городе Хелмонд случилось ЧП: неизвестный открыл стрельбу по машине. В результате ранены два человека – двухлетняя девочка и 15-летняя девушка, сообщает издание NL Times со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что это произошло во второй половине дня на многолюдной улице. Рядом с автомобилем, по которому стрелял злоумышленник, проезжала женщина с маленькой дочкой, одна из пуль попала в ребенка. Девочка-подросток тоже случайно оказалась недалеко от машины, в которую метил стрелок, она получила ранение в руку. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция задержала одного подозреваемого, но представители правоохранительных органов города не уточняют, тот ли это мужчина, который открыл огонь. Стражи порядка также разыскивают людей, находившихся в машине, ставшей мишенью стрелка. Они скрылись с места происшествия. Расследование продолжается, полицейские опрашивают свидетелей.

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