2019-01-22T01:45:12+03:00
Политика

Климкин: Киев не согласен с предложением «Газпрома» продлить контракт на транзит газа

Украине нужен новый договор по «европейским правилам», заявил глава МИД Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев не может принять предложения «Газпрома» по продлению контракта на транзит газа, украинской стороне нужен новый договор, заключенный по новым «европейским» правилам, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Он сообщил, что глава российской компании Алексей Миллер на состоявшейся 21 января встрече предложил «просто продлить существующий контракт».

«Он говорил, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций», - отметил украинский министр.

Однако, по его словам, у России и Незалежной разные цели: Киев хочет заключить новое соглашение, а не продлить старое.

«Сегодня действуют абсолютно другие законы и другие правила, которые отражают европейское законодательство. Поэтому я рад, что мы с делегацией Еврокомиссии выступили с единой четкой позицией. Даже ЕС пытается объяснить России, что правила изменились, жизнь изменилась», - цитирует заявление Климкина ТАСС.

Украинский министр добавил, что «возвращение к каким-то прошлым «договорнякам» уже невозможно» по определению.

Вслед за Климкиным высказался по этому вопросу и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, украинская компания «готова рассматривать будущие соглашения или что угодно только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине».

Между тем, член Совфеда Алексей Пушков считает, что новый контракт на транзит газа через территорию Незалежной приведет к «новым вымогательствам и новому шантажу» со стороны Киева.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину.

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