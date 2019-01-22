Умер французский актер Франсуа Перро

СЕГОДНЯ 02:37 2019-01-22T02:47:09+03:00

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Печальная весть пришла из Франции: в Ливри-Гаргане умер известный актер театра и кино Франсуа Перро. Совсем скоро, 26 февраля, ему бы исполнилось 95 лет. Артист скончался в воскресенье, 20 января, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на его агента Кэтрин Даврэй.

«Он умер от старости. Согласно его последней воле, церемонии не будет», - сказала представитель актера.

По ее словам, Франсуа Перро завещал, чтобы его прах карстовом плато на юге Франции Кос дю Ларзак.

СПРАВКА «КП»

Франсуа Перро (Francois Perrot) родился 26 февраля 1924 года в Париже. В 1951 году дебютировал на сцене Национального народного театра (Theatre National Populaire), а свою карьеру начал в 1954 году с криминальный драмы «Гулящие женщины».

С тех пор он снялся в более чем 150 фильмах и сериалах. Правда, в основном, актер получал второстепенные роли. В частности, он играл в таких известных картинах, как «Банзай», «Любовники Монпарнаса», «Ягуар», «Невинные с грязными руками», «Труп моего врага», «Жизнь и больше ничего», «Безупречная репутация», «Человек и его собака»… Последней ролью Франсуа Перро стала работа в фильме «Набережная Орсе», который вышел на экраны в 2013 году.