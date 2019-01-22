2019-01-22T04:06:35+03:00
Происшествия

На 59-м км МКАД перевернулся грузовик

В результате ДТП оказалась заблокирована большая часть дороги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи»На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на вторник, 22 января, на 59-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) перевернулся грузовик. Водитель автомобиля не справился с управлением, и фура на полной скорости опрокинулась на бок посреди трассы.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего. По их словам, водитель серьезно не пострадал, отделался испугом и царапинами.

Однако в результате ДТП оказалась заблокирована большая часть дороги. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, подъехали машины «Скорой помощи».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне вечером, в воскресенье, на МКАД в районе пересечения со Щелковским шоссе столкнулись три легковушки. В результате пострадали два человека – взрослый и ребенок.

А 12 января на одной из стоянок на юге МКАД грузовик протаранил около десяти автомобилей. Тогда пострадал один человек – водитель грузовика.

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