Генпрокурор Украины заявил, что готов снова сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 05:15 2019-01-22T05:35:46+03:00

Дважды судимый Юрий Луценко утверждает, что не боится оказаться за решеткой в случае победы оппонентов на выборах

Изменить размер текста: A A

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если на президентских выборах в стране победит кандидат от его оппонентов, он останется на родине, даже если придется снова оказаться в тюрьме. Мол, ему не привыкать, он там уже был.

«Я уже дважды судим, я готов ко всему… мне часто пишут :«готовься, придет новая власть…», я готов. Я в отличие от Юлии Владимировны (Тимошенко) считаю, что я собран и без чемоданчика», - приводит его слова ФАН.

Напомним, Юрий Луценко, ранее занимавший пост министра внутренних дел Украины, в феврале 2012 года был приговорен к четырем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий и хищение государственных средств. Правда, уже в апреле 2013 года был помилован указом президента Украины Виктора Януковича и вышел на свободу.

К слову, как писал kp.ru, в отношении Луценко уже после на назначения на пост генпрокурора было возбуждено несколько уголовных дел, связанных со взятками и незаконным обогащением.

Ранее он заявил, что уйдет в отставку сразу после президентских выборов, первый тур которых на Украине пройдет 31 марта.