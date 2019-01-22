Человек, который спас Брежнева, рассказал подробности покушения на генсека в 1969 году

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-22T06:05:46+03:00

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Спустя полвека после покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева «Комсомольская правда» отыскала человека, который его спас. Зимой 1969 года сержант Василий Зацепилов служил мотоциклистом в сопровождении Леонида Ильича. Именно он с риском для жизни обезвредил злоумышленника.

В интервью «КП» Василий Зацепилов рассказал, что в тот день Брежнев встречал вернувшихся с орбиты советских космонавтов, а он сам сопровождал машину Валентины Николаевой-Терешковой, Андиряна Николаева и Георгия Берегового, которые, как и генсек, ездили в аэропорт встречать экипажи «Союзов». Говорит, холодно было – около 20 градусов мороза. Ехал на скорости примерно 40 км в час.

Когда сержант услышал хлопки, сначала подумал, что это салют, но потом увидел человека в милицейской шинели «не по плечу» с двумя пистолетами в руках.

«Это сейчас мы так долго об этом вспоминаем. А тогда все произошло в считанные секунды. Я сразу - влево, и к нему туда, где он стрелял. Там же забор был, я туда ж не перескочу, - металлический. Короче, я ему перекрыл сектор обстрела. И он, наверное, напугался», - рассказывает Василий Зацепилов.

По его словам, он действовал автоматически, «потому что знал, что нужно делать в таких случаях. Оружия у него не было.

«Тогда нам не давали. Только вот таким путем – или сшибать, или - заслонять собой сектор обстрела и охраняемых лиц», - отметил Зацепилов.

Причем человек, который спас Брежнева, героем себя не считает:

«Я делал свое дело просто, никакого подвига я не совершал. Ну, какой же подвиг, если я делал свою работу?» (подробности).