Пушков сомневается, что Киев согласится на условия Москвы по транзиту газа

СЕГОДНЯ 06:20 2019-01-22T06:33:25+03:00

Сенатор отметил, что предложения главы Минэнерго России «исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите»

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Вряд ли Украина согласится принять условия для подписания нового транзитного договора с «Газпромом», которые назвал глава Минэнерго России Александр Новак, считает председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Новак выдвинул четыре условия для заключения нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

«Они исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите, и тем самым подрывают смысл деятельности «Нафтогаза», - пояснил Алексей Пушков свою точку зрения.

Ранее в понедельник Александр Новак сказал, что новый контракт транзита российского газа в Европу через территорию Украины должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, чтобы сохранить соглашение, Незалежная должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы, в частности – параметры по тарифу. Еще глава Минэнерго отметил, что «Газпрому» и «Нафтогазу» нужно урегулировать судебные проблемы, а также обсудить возможность мирового соглашения.

Как сообщал сайт kp.ru, после трехсторонней встречи председатель правления российского холдинга Алексей Миллер рассказал о рисках для транзита газа через Украину.