В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова обратилась в Минтранс с предложением ввести продажу так называемых «невозвратных» билетов на поезда дальнего следования не только в купейных, но и в плацкартных и общих вагонах.
Эту депутатскую инициативу поддержали также представители Общероссийского объединения пассажиров. В запросе на имя министра Евгения Дитриха, авторы письма предлагают дать перевозчику возможность «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу…без согласования с ФАС», пишет газета «Известия» со ссылкой на сам документ, датированный 17 января.
В Минтрансе изданию подтвердили, что получили такое письмо и обязательно его рассмотрят, а ответ «будет направлен в установленном порядке».
Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов рассказал о введении невозвратных железнодорожных билетов и чем они отличаются от обычных.
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