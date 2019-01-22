В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-22T07:02:00+03:00

Продажу невозвратных билетов в поездах дальнего следования могут распространить на плацкартные и общие вагоны. Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

С такой инициативой обратилась в Минтранс России депутат Наталья Кувшинова

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Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова обратилась в Минтранс с предложением ввести продажу так называемых «невозвратных» билетов на поезда дальнего следования не только в купейных, но и в плацкартных и общих вагонах.

Эту депутатскую инициативу поддержали также представители Общероссийского объединения пассажиров. В запросе на имя министра Евгения Дитриха, авторы письма предлагают дать перевозчику возможность «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу…без согласования с ФАС», пишет газета «Известия» со ссылкой на сам документ, датированный 17 января.

В Минтрансе изданию подтвердили, что получили такое письмо и обязательно его рассмотрят, а ответ «будет направлен в установленном порядке».

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов рассказал о введении невозвратных железнодорожных билетов и чем они отличаются от обычных.

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