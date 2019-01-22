Погода в Москве на 22 января 2019 года: в столицу вернулись морозы
Погода в Москве на 22 января 2019 года будет переменно облачной. Местами по городу возможен небольшой снег, также ожидается образование гололедицы.
В целом в столице будет довольно холодно. Днем столбики термометров опустятся до -12..-10 градусов, а ночью и ранним утром температура воздуха будет колебаться в пределах -19..-17 градусов.
Скорость ветра при этом будет находится в границах средних показателей - 3-8 метров в секунду. Направление потоков северо-западное. Атмосферное давление остановится в районе 749 миллиметров ртутного столба, сообщает сайт Гидрометцентра России.
Ранее "КП" писала о том, что холоднее всего на этой неделе будет с четверга по воскресенье. В среду столбики термометра также опустятся довольно низко, но лишь во второй половине семидневки морозы действительно укрепятся.
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