Военный, который пытался убить Брежнева, впервые за 50 лет рассказал, что ему помешало

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-22T07:36:54+03:00

Виктор Ильин впервые дал интервью и рассказал, почему хотел убить Брежнева в 1969-м году Фото: Олег ЗОЛОТО

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В 1969 году младшему лейтенанту Виктору Ильину был всего 21 год, он специально приехал из Ленинграда в Москву, чтобы убить Леонида Брежнева. Спустя полвека после покушения на генерального секретаря ЦК КПСС корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге» отыскал несостоявшегося киллера и взял у него интервью.

Теперь уже 71-летний пенсионер Виктор Ильин, хоть и не сразу, но согласился рассказать, как готовился к преступлению, что ему помешало, и о чем он сейчас сожалеет.

По его словам, он готовился к покушению примерно полгода, а к советской власти был негативно настроен со студенческих лет.

«Основным фактором, который меня подтолкнул, было то, что я получил свободный доступ к оружию. Если бы не обладал этой возможностью, я бы не совершил это преступление. Когда я первые получил в части доступ и увидел пистолеты, я испытал такой кайф, энергетику. Это хуже наркотика влияет на психику», - говорит Ильин.

В частности, в интервью «КП» он рассказал, что собирался стрелять не только во вторую машину, но и в следующие, но его остановили.

«Меня никто не сбивал, после отстрела патронов прибежали из охраны или местные. Меня обняли и не дали возможности что-то сделать еще. На какое-то время потерял сознание от перенапряжения на секунд 15-20. Потом быстро усадили в машину и увезли в Кремль, чтобы осмотреть – жив ли я», - поделился воспоминаниями несостоявшийся убийца Брежнева.

После покушения «политического террориста» признали невменяемым и отправили в психбольницу на 20 лет (подробности).

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