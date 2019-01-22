2019-01-22T07:36:54+03:00
Общество

Военный, который пытался убить Брежнева, впервые за 50 лет рассказал, что ему помешало

Младший лейтенант Ильин поделился воспоминаниями в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Виктор Ильин впервые дал интервью и рассказал, почему хотел убить Брежнева в 1969-м годуВиктор Ильин впервые дал интервью и рассказал, почему хотел убить Брежнева в 1969-м годуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В 1969 году младшему лейтенанту Виктору Ильину был всего 21 год, он специально приехал из Ленинграда в Москву, чтобы убить Леонида Брежнева. Спустя полвека после покушения на генерального секретаря ЦК КПСС корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге» отыскал несостоявшегося киллера и взял у него интервью.

Теперь уже 71-летний пенсионер Виктор Ильин, хоть и не сразу, но согласился рассказать, как готовился к преступлению, что ему помешало, и о чем он сейчас сожалеет.

По его словам, он готовился к покушению примерно полгода, а к советской власти был негативно настроен со студенческих лет.

«Основным фактором, который меня подтолкнул, было то, что я получил свободный доступ к оружию. Если бы не обладал этой возможностью, я бы не совершил это преступление. Когда я первые получил в части доступ и увидел пистолеты, я испытал такой кайф, энергетику. Это хуже наркотика влияет на психику», - говорит Ильин.

В частности, в интервью «КП» он рассказал, что собирался стрелять не только во вторую машину, но и в следующие, но его остановили.

«Меня никто не сбивал, после отстрела патронов прибежали из охраны или местные. Меня обняли и не дали возможности что-то сделать еще. На какое-то время потерял сознание от перенапряжения на секунд 15-20. Потом быстро усадили в машину и увезли в Кремль, чтобы осмотреть – жив ли я», - поделился воспоминаниями несостоявшийся убийца Брежнева.

После покушения «политического террориста» признали невменяемым и отправили в психбольницу на 20 лет (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сержант Василий Зацепилов: За спасение Брежнева меня наградили орденом и коммуналкой на Кутузовском

50 лет назад, 22 января 1969 г., произошло громкое покушение на руководителя СССР – генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй отменит сбор для граждан ЕС, пожелавших остаться в Британии после Brexit
Диана Шурыгина впервые за три года встретилась со своим обидчиком
Трамп объяснил, почему замедлился рост ВВП Китая: из-за «торговой войны» с США
Депутат Рады указал на "позорный провал" политики киевских властей
Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей и опасной пулей
Чубайс сдался в споре с Захаровой о бедности россиян
Бывший помощник Трампа Джон Келли ненавидел свою работу
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой республики
Опрос показал, что 73% немцев поддерживают проект "Северный поток-2"
Погода в Москве на 22 января 2019 года: в столицу вернулись морозы
В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте
Пушков сомневается, что Киев согласится на условия Москвы по транзиту газа
Человек, который спас Брежнева, рассказал подробности покушения на генсека в 1969 году
Генпрокурор Украины заявил, что готов снова сесть в тюрьму
В Киеве назвали «мелкой местью» исключение Украины из комитета ПАСЕ, отвечающего за отмену антироссийских санкций
На 59-м км МКАД перевернулся грузовик
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек
Внешний долг России за год снизился на 12,4%
Умер французский актер Франсуа Перро