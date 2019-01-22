Бывший помощник Трампа Джон Келли ненавидел свою работу

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-22T07:51:53+03:00

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Бывший помощник президента США по связям с общественностью, который покинул свой пост, готовится выпустить мемуары о своей работе в Белом доме. Книга Клиффа Симса с говорящим названием «Команда гадюк» выйдет в конце января этого года.

В одной из глав Симс описал откровения, в которые пустился с ним экс-помощник Дональда Трампа Джон Келли. Напомним, американский генерал в отставке был Главой аппарата Белого дома с 2017 года и покинул свой пост 2 января этого года. Отрывки из книги откровений, которую уже ждут с нетерпением сторонники и противники Дональда Трампа, обнародовал The Washington Post.

«Это худшая работа, которая у меня когда-либо была», - признавался Келли в беседе с Клиффом.

По словам Симса, говоря о своей работе, Джон даже использовал ненормативную лексику. Многочисленные слухи об его увольнении Келли не заботили и не расстраивали.

«Если это когда-нибудь произойдет, это станет лучшим днем моей жизни с тех пор, как я получил этот пост», - признался экс-сотрудник Белого дома.

Также Симс привел слова коллеги о том, что в первую очередь он служит стране, а потом президенту.

Сообщается, что Клифф получил за свой литературный труд гонорар с семью нулями. При этом отмечается, что у Кллиффа есть, что рассказать, потому как он не только работал в Белом доме, но и участвовал в предвыборной компании.