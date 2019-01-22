2019-01-22T07:47:43+03:00
Политика

В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой республики

Жители региона долгое время не пользовались предоставляемым топливом из-за военных действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой регионаВ Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой регионаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Списание долгов за газ жителям Чечни объясняется спецификой региона, а не тем, что у этой республики якобы больше прав, чем у других субъектов РФ. Такое заявление сделал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Джамбулат Умаров.

Он напомнил, что Чечня долгое время не пользовалась газом - "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже", а потому не обязана погашать задолженность, образовавшуюся за все то время.

"Я считаю, что это совершенно правильно. Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно — вообще поступал или не поступал", — сказал глава ведомства в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, что иск о списании 9 млрд долгов населения республики компанией "Газпроммежрегионгаз Грозный" был подан в суд прокуратурой Чечни и в итоге удовлетворен. Данный момент стал беспрецедентным решением в современной истории нашей страны. Власти посчитали, что требования погасить коммунальные долги могут создать социальную напряженность в обществе, а потому не стали тревожить народ.

Сайт kp.ru писал о том, что после такого случая со всей России стали поступать предложения о погашении старых коммунальных долгов всем россиянам, а не только чеченцам.

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Газа в Грозном всегда было в избытке, даже в 2008 году, когда война уже закончилась, на улицах города, недалеко от центра, можно было увидеть такую картину – из пробитой магистрали лупит огненный факел, вокруг расставлены кресла, стулья и скамейки и грозненцы греются, отдыхают, как у лесного костерка. И так, на протяжении не месяцев – лет! Никому даже в голову не приходило, что дырявую магистраль стоит заглушить (подробнее)

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