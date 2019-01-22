2019-01-22T08:19:41+03:00
Политика

Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей и опасной пулей

Юрий Луценко уверен, что лидер «Батькивщины» не может быть агентом Кремля
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Юрий Луценко высказался о Тимошенко.Юрий Луценко высказался о Тимошенко.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В канун Нового года на Украине стартовала президентская избирательная компания. Главное соперничество обещает развернуться между действующим лидером страны Петром Порошенко и непотопляемой «дамы с косой» Юлии Тимошенко. Сейчас эти два политика находятся в центре внимания общественности. Свое мнение о лидере партии «Батькивщина» высказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он категорически отметает разговоры о том, что Тимошенко может быть агентом Кремля и вообще имеет какие-либо связи с российскими властями.

«Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она», - отметил он.

В то же время Луценко убежден, что Тимошенко проводит политику «оголтелого популизма», которая не находит у него поддержки, сообщает РИА Новости.

Однако у населения Юлия, судя по всему, эту самую поддержку имеет. Во всяком случае, пока, по данным опросов, рейтинг Тимошенко значительно выше, чем у действующего президента Порошенко.

Также Луценко заявил, что не боится преследования в случае победы его оппонентов на выборах. Он уже дважды был судим и не страшится того, что вновь окажется за решеткой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй отменит сбор для граждан ЕС, пожелавших остаться в Британии после Brexit
Диана Шурыгина впервые за три года встретилась со своим обидчиком
Трамп объяснил, почему замедлился рост ВВП Китая: из-за «торговой войны» с США
Депутат Рады указал на "позорный провал" политики киевских властей
Чубайс сдался в споре с Захаровой о бедности россиян
Бывший помощник Трампа Джон Келли ненавидел свою работу
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой республики
Военный, который пытался убить Брежнева, впервые за 50 лет рассказал, что ему помешало
Опрос показал, что 73% немцев поддерживают проект "Северный поток-2"
Погода в Москве на 22 января 2019 года: в столицу вернулись морозы
В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте
Пушков сомневается, что Киев согласится на условия Москвы по транзиту газа
Человек, который спас Брежнева, рассказал подробности покушения на генсека в 1969 году
Генпрокурор Украины заявил, что готов снова сесть в тюрьму
В Киеве назвали «мелкой местью» исключение Украины из комитета ПАСЕ, отвечающего за отмену антироссийских санкций
На 59-м км МКАД перевернулся грузовик
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек
Внешний долг России за год снизился на 12,4%
Умер французский актер Франсуа Перро