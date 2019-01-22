Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей и опасной пулей
В канун Нового года на Украине стартовала президентская избирательная компания. Главное соперничество обещает развернуться между действующим лидером страны Петром Порошенко и непотопляемой «дамы с косой» Юлии Тимошенко. Сейчас эти два политика находятся в центре внимания общественности. Свое мнение о лидере партии «Батькивщина» высказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он категорически отметает разговоры о том, что Тимошенко может быть агентом Кремля и вообще имеет какие-либо связи с российскими властями.
«Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она», - отметил он.
В то же время Луценко убежден, что Тимошенко проводит политику «оголтелого популизма», которая не находит у него поддержки, сообщает РИА Новости.
Однако у населения Юлия, судя по всему, эту самую поддержку имеет. Во всяком случае, пока, по данным опросов, рейтинг Тимошенко значительно выше, чем у действующего президента Порошенко.
Также Луценко заявил, что не боится преследования в случае победы его оппонентов на выборах. Он уже дважды был судим и не страшится того, что вновь окажется за решеткой.