Депутат Рады указал на "позорный провал" политики киевских властей
Наиболее "позорным провалом" киевских властей стало превращение Украины в одну из беднейших стран Европы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.
По его мнению, власти Украины всегда руководствовались "позорным правилом", согласно которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги". И со временем данная схема не изменилась, а ситуация в стране стала только хуже.
"Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу "деньги делают политику, а политика делает еще больше денег" - это абсолютно путь в никуда", - сказал Добродомов в эфире телеканала NewsOne.
При этом парламентарий указал на то, что еще в 1991 году Украина была достаточно модернизированной, имела мощную экономику, а 27 лет спустя превратилась в наибеднейшую украинскую страну.
Напомним, что в конце марта этого года на Украине пройдут очередные выборы президента, и действующий лидер Петр Порошенко, весьма вероятно, покинет свой пост.
Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время ему становится все сложнее отвечать на вопросы об экономике государства, бедности населения, а также борьбе с коррупцией. Например, пару дней назад, чтобы выкрутиться из неудобной ситуации, политик ни с того, ни с сего начал выкрикивать лозунг "Слава Украине!", а до этого выбил телефон из рук поднимающего неугодные темы гражданина.
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