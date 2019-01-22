Мэй отменит сбор для граждан ЕС, пожелавших остаться в Британии после Brexit

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-22T08:55:36+03:00

Тем же, кто уже прошел процедуру регистрации, будут возвращены средства в размере 74 евро

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Великобритания упразднит сбор в размере 65 фунтов (около 74 евро), который взымается с граждан стран Евросоюза, пожелавших остаться на территории Соединенного Королевства после Brexit. Об этом сообщила премьер-министр островного государства Тереза Мэй во время выступления перед Палатой общин парламента.

"[Правительство] упразднит регистрационный сбор с тем чтобы финансовых барьеров для желающих оставаться в стране граждан ЕС не было", - сказала глава правительства.

Напомним, что МВД Великобритании начало регистрировать проживающих в стране граждан Евросоюза с 21 января 2019 года. В рамках пилотного режима данной процедуры можно заплатить 74 евро в обмен на право постоянного безвизового нахождения на территории королевства. Однако доступна такая регистрация лишь для людей, имеющих гражданство ЕС и проживающих в Британии не менее пяти лет. Процедура является обязательной, и после 30 июня 2021 года ее непрохождение будет грозить депортацией.

По словам Мэй, многим трудовым мигрантам из ЕС необходимость уплаты сбора показалась излишней. Премьер учла все мнения и пообещала, что 30 марта, когда пробный период проведения регистрации закончится, а Великобритания официально перестанет быть частью союза, деньги за данную процедуру взыматься больше не будут. Тем же, кто уже успел зарегистрироваться, потраченные средства будут возвращены в полном объеме, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что, по оценкам британских экспертов, после Brexit число высококвалифицированных трудовых мигрантов в королевстве сократится с 15 тысяч человек до 11 тысяч. Число работников средней квалификации также уменьшится с 18,5 тысяч до 4,5 тысяч.